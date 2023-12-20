"Честный человек": росСМИ выдали норвежского музыканта Варга Викернеса за погибшего писателя

Российские журналисты, используя разные фотографии музыканта группы Burzum, выдали его за бойца ВС РФ, который якобы погиб в Украине. Оказалось, что такого человека вообще не существует.

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Местные российские новостные сайты распространили фейковую новость о гибели на войне в Украине писателя из города Дятьково Олега Былдаева. В некрологе, опубликованном в брянских пабликах, говорилось о смертельном ранении россиянина, и к нему было прикреплено фото норвежского музыканта, автора песен группы Варга Викернеса, отсидевшего в тюрьме 16 лет за убийство.

"Вчера утром мы узнали трагичную новость, что на передовой погиб доброволец СВО и дятьковский писатель Олег Былдаев, а также честный и хороший человек", — писали брянские сайты, пообещав назвать "дату прощания с военнослужащим".

Дезинформацию опровергли коллеги — брянские журналисты заявивили, что о таком человеке в Дятьково никто не знает, и его книг никто не читал.

"Однако поисковики не выдают названную фамилию, зато фотографий норвежского музыканта полно, в том числе и тех, которые использовали брянские СМИ. Они массово сослались на группу "Подслушано Дятьково", не пытаясь перепроверить сообщение. Именно в этой группе опубликовали странный текст с двумя снимками", — написали российские журналисты издания "Брянские новости".

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Вместо того, чтобы использовать фото реального человека, российские СМИ опубликовали фотографию норвежского музыканта Варга Викернеса.

Примечательно, что использовались разные фото музыканта, которые можно найти только по запросу "Варг Викернес", а не по имени вымышленного писателя.

Кто такой Варг Викернес

Варг Викернес (настоящее имя Кристиан Ларсен Викернес, с 2013 зарегистрирован как Луи Каше) — норвежский музыкант, создатель и единственный участник музыкального проекта Burzum в жанре блэк-метал и эмбиент. В 1993 году за убийство своего друга, гитариста блэк-метал группы Mayhem Евронимуса, был приговорен к 21 году тюремного заключения. В 2009 году вышел на свободу.

Варг Викернес Варг Викернес

Викернес является активным сторонником России и критиком Европы и НАТО. Он считает, что "СССР не имел права отдавать Крым Украине" и что "Россия должна вернуть себе свою историческую территорию".

В 2021 году Викернес был внесен в базу центра "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду.

Напомним, в Санкт-Петербурге избили россиянина, который вернулся с войны в Украине. Российские волонтеры заявили что нападавший упрекал оккупанта в том, что тот принял участие в войне.