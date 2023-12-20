Ювелірна робота: бійці ЗСУ закинули окупантам гранату Ф-1 через димар (відео)

Окупанти хотіли сховатися в будинку, проте морські піхотинці 35-ої бригади знайшли оригінальний спосіб відправити ворогові "вибуховий подарунок".

Члени екіпажу "Лелека" з роти ударних безпілотників 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського оригінальним способом виконали бойове завдання. Оператори БПЛА "викурили" загарбників із будівлі, філігранно скинувши гранату Ф-1 через димар. Відео було опубліковано у Facebook 20 грудня.

У коментарях до відео йдеться, що противник вирішив сховатися в одному з будинків. Щоб дістати його в закритому приміщенні морпіхи вдалися до хитрощів, відправивши "різдвяний вибуховий подарунок" у вигляді гранати Ф-1 через димар.

"Маючи стійке бажання покарати окупантів, морпіхи вдалися до хитрощів. Ворог отримав "вхідний" через димар!" — пишуть армійці.

Користувачі соцмережі подякували українським захисникам за "ювелірну і майстерну" бойову роботу.

Зазначимо, що локацію події в публікації не вказано, проте відомо, що бійці цього підрозділу брали участь у наступальних операціях у районі Урожайного Донецької області.

Раніше ми писали про застосування українськими захисниками на Бахмутському напрямку реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16. На думку експертів, постріл із цієї зброї за своєю потужністю еквівалентний вибуху артилерійського снаряда калібром 122-мм.

Також повідомлялося, що на Запорізькому напрямку ЗС РФ спробували провести масовану атаку з використанням дронів різних типів. Але українські прикордонники зуміли знешкодити безпілотники за допомогою антидронового озброєння.