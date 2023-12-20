"Викрали та відвезли до РФ": з Вірменії депортували росіянина, який втік від війни, — росЗМІ (фото)

Дмитра Сетракова призвали на війну в Україну у вересні 2022 року. У квітні 2023-го він самовільно залишив частину та близько півроку переховувався, однак вже у жовтні чоловік здався з повинною.

Російського військовослужбовця Дмитра Сетракова, який дезертував та був затриманий у Вірменії, доставили назад у РФ. Про це повідомляє проєкт "Идите лесом", який допомагав військовому виїхати з країни.

Наразі, за даними активістів, Сетраков знаходиться у Ростові-на-Дону за адресою, де розташоване регіональне управління військової поліції по Південному військовому округу. У проєкті додали, що шукають для Сетракова адвоката.

Як раніше розповідали в "Идите лесом", у вересні 2022 року Дмитра Сетракова було мобілізовано на війну в Україну. У квітні 2023-го він самовільно залишив частину та близько півроку переховувався. У жовтні він здався з повинною, після чого перебував у військовій частині корпусу військової поліції.

З Вірменії депортували окупанта, який втік від війни

30 листопада він за посередництва проєкту виїхав до Вірменії. Але вже 7 грудня чоловіка затримали та доставили на територію російської військової бази у місті Ґюмрі. За даними вірменських правозахисників, затримання Сетракова здійснювали співробітники російської військової поліції, "що є незаконним".

"По суті, російські військові викрали людину в суверенній державі і зараз відвезли її назад до РФ. Ми сподівалися, що розголос не дозволить депортувати його до Росії. На жаль, це не спрацювало", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше проєкт "Идите лесом" повідомив, що російські військові все частіше шукають шляхи втечі зі служби в армії. Так, за допомогою в ухиленні від служби восени звернулося на 89% більше військових РФ, ніж літом цього року. Власне, якщо у червні-серпні було 305 таких звернень, то у вересні-листопаді — 577.