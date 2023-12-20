Арабські ЗМІ показали "українських військових" у секторі Гази: реакція МЗС (відео)

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко висловив припущення, що на кадрах могли бути показані люди слов'янської зовнішності або громадяни Ізраїлю українського походження.

Арабська телевізійна мережа випустила сюжет, в якому стверджується, що українці брали участь у військових операціях Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази. Проте Україна не висилала своїх військовослужбовців до цього регіону на Близькому Сході. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у X (колишній Twitter).

"Україна не відправляла своїх солдатів у сектор Гази чи будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії", — заявив дипломат.

Реагуючи на сюжет арабського медіа, речник МЗС висловив припущення, що на кадрах могли бути показані люди слов'янської зовнішності або громадяни Ізраїлю українського походження.

"Можливо в Alaraby TV йдеться про ізраїльських громадян українського чи слов'янського походження, проте вони не мають жодного відношення до української держави", — йдеться у повідомленні.

Також Ніколенко висловив сподівання, що мир на Близькому Сході настане якнайшвидше.

Нагадаємо, що, за повідомленнями ізраїльської армії, ХАМАС використовує ляльок, що плачуть, і вибухівку в пастках для військових Ізраїлю.

Також повідомлялося, що 15 грудня стало відомо, що бойовики ХАМАС звільнили ще одну ізраїльтянку, але вбили її товариша.