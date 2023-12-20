ЗСУ знищили рідкісну бронемашину російських військ із дорогою гарматою, — спікер (відео)

За словами Олександра Штупуна, ЗС РФ застосовують відносно нові озброєння і машини старого зразка. Підрозділи укомплектовані танками Т-90 поряд із Т-55 або Т-62.

Минулої доби російські війська в Донецькій області втратили 13 бойових броньованих машин, серед яких була одна бойова система БТР-82 з рідкісною гарматою. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун.

Втрати російських військ

За 19 грудня російські війська втратили:

4 танки;

САУ 2С5 "Гіацинт";

13 бойових броньованих машин.

"Серед них була досить рідкісна машина і дорога БТР-82. Вірніше, там дорога більше гармата, ніж сама машина", — уточнив полковник.

Російські окупаційні війська застосовують як відносно нові озброєння, так і машини старого зразка. За словами Штупуна, є підрозділи, які укомплектовані танками Т-90, і поряд з ними діють Т-55 або Т-62.

"Тобто ворог кидає все, що в нього зараз є", — пояснив він.

Активність російських військ у Мар'їнці

У районі Авдіївки за минулу добу загалом було відбито 35 атак ворога, тоді як на Мар'їнському напрямку українські захисники продовжують утримувати ворога в районі Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки, де відбито 13 атак.

Олександр Штупун — про втрати російських військ (з 2:44)

Активність російських військ у Запорізькій області

Останнім часом ворог вдається до активних дій у Запорізькій області, зокрема у районі Новопрокопівки та Роботиного. За минулу добу на цих напрямках було 12 марних штурмів.

Боєприпаси ЗСУ

"Будь-якому військовому хочеться, щоб боєприпасів було багато, але обходимося тим, що є. Переформатуємо свої завдання, працюємо з більшою ефективністю і точністю", — зазначив спікер.

Нагадаємо, що російські війська просунулися на 1,5-2 км у Донецькій області. За словами Олександра Штупуна, ворог втратив майже 25 тисяч осіб загиблими та пораненими за трохи більше ніж два місяці.

Також повідомлялося, що ЗС РФ перетворили український заповідник на полігон. У 2020 році на півострові Карадай у Херсонській області з'явився ландшафтний заказник, але після окупації ЗС РФ його зробили стрільбищем.