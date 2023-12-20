Стріляють по акваторії: ЗС РФ перетворили український заповідник на полігон, — ЦНС (карта)

У 2020 році на півострові Карадай у Херсонській області створили державний ландшафтний заказник, проте після тимчасової окупації ворог перетворив його на стрільбище, розповіли координатори підпілля.

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Збройні сили Російської Федерації облаштували артилерійський полігон на тимчасово окупованій території заповідника в Херсонській області. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог облаштував артилерійський полігон на території заказника", — йдеться у повідомленні.

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Шантажують і погрожують: росіяни мають намір відбирати землі в українців на ТОТ, — ЦНС

Координатори підпілля наголосили, що мова йде про півострів Карадай, де створили державний ландшафтний заказник у 2020 році. Після того, як територію тимчасово захопили російські військові, вони почали відпрацьовувати стрільбу по акваторії.

Півострів Карадай у Херсонській області

У ЦНС додали, що росіянам властиве "варварське ставлення" до природи. Зокрема, в російській парадигмі мислення не ціниться життя людей, тварин чи рослин.

Нагадаємо, 19 грудня в Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог масово викрадає українців за нібито екстремізм чи державну зраду. Координатори підпілля наголосили, що найбільше таких випадків зафіксовано на півострові Крим. Натомість затриманих не пускають навіть до родичів.

20 грудня в ЦНС заявили, що російські окупанти закривають шахти як нерентабельні в Донецькій області. Зокрема, за 2023 рік ворог звільнив 1,2 тисячі гірників — понад 10% від загальної кількості. Також росіяни не виплачують зарплату працівникам, загальний борг становить понад 200 мільйонів рублів.