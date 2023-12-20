Стреляют по акватории: ВС РФ превратили украинский заповедник в полигон, — ЦНС (карта)

В 2020 году на полуострове Карадай в Херсонской области создали государственный ландшафтный заказник, однако после временной оккупации враг превратил его в стрельбище, рассказали координаторы подполья.

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Вооруженные силы Российской Федерации обустроили артиллерийский полигон на временно оккупированной территории заповедника в Херсонской области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Херсонщины враг обустроил артиллерийский полигон на территории заказника", — говорится в сообщении.

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Шантажируют и угрожают: россияне намерены отбирать земли у украинцев на ВОТ, — ЦНС

Координаторы подполья отметили, что речь идет о полуострове Карадай, где создали государственный ландшафтный заказник в 2020 году. После того, как территорию временно захватили российские военные, они начали отрабатывать стрельбу по акватории.

Полуостров Карадай в Херсонской области

В ЦНС добавили, что россиянам свойственно "варварское отношение" к природе. В частности, в российской парадигме мышления не ценится жизнь людей, животных или растений.

Напомним, 19 декабря в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях враг массово похищает украинцев за якобы экстремизм или государственную измену. Координаторы подполья отметили, что больше всего таких случаев зафиксировано на полуострове Крым. Зато задержанных не пускают даже к родственникам.

20 декабря в ЦНС заявили, что российские оккупанты закрывают шахты как нерентабельные в Донецкой области. В частности, за 2023 год враг уволил 1,2 тысячи горняков — более 10% от общего количества. Также россияне не выплачивают зарплату работникам, общий долг составляет более 200 миллионов рублей.