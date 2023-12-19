Больше всего в Крыму: россияне массово похищают украинцев на оккупированных территориях, — ЦНС

В подполье отметили, что всем задержанным инкриминируют экстремизм или государственную измену. На прошлой неделе было похищено более 50 человек.

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Россияне на временно оккупированных территориях продолжают массово похищать украинцев за якобы экстремизм, или госизмену. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации ЦНС, людей похищают целыми семьями по наводкам коллаборационистов. Их подозревают в нелояльности к оккупантам. Нередко жертвами "доносов" становятся и те, к кому враг имеет личную неприязнь.

Кроме того, в Центре добавляют, что всем задержанным инкриминируют либо экстремизм, либо государственную измену.

Координаторы подполья отметили, что на прошлой неделе было похищено более 50 человек, больше всего таких инцидентов проследили во временно оккупированном Крыму.

В ЦНС отмечают, что в большинстве случаев к задержанным не пускают даже родственников. также уверяют, что все причастные лица к репрессиям украинцев будут установлены и наказаны.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированные территории враг завозит рабочих из Российской Федерации, чтобы те ремонтировали поврежденную военную технику. Местные рабочие на предприятиях на ВОТ преимущественно отказались от сотрудничества с врагом.

17 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что российские военные увеличили количество спецназовцев для поиска подполья в Херсонской области. Враг сформировал маневренные группы РЭР, задача которых — запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов. Также выделено около ста представителей Росгвардии для прочесывания населенных пунктов.