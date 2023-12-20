Стратегічна поразка: Путін не зміг стерти Україну з карти світу, — Блінкен (відео)

За словами американського держсекретаря, українські військові продовжують протистояти одній із найсильніших армій і ефективно з цим справляються. Наразі Кремль ослаблений у всіх відношеннях.

Президент Росії Володимир Путін не зміг домогтися своїх основних цiлей в Україні, що свідчить про його поразку. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на брифінгу за підсумками 2023 року.

Під час виступу представник Білого дому приділив багато уваги боротьбі України та майбутній допомозі для Києва, яку через розбіжності в Сенаті все ще не ухвалили.

Уже зараз можна вважати, зауважив Ентоні Блінкен, що плани Кремля провалилися і Україна продовжує існувати.

"Ми продовжуватимемо закликати країни світу підтримувати Україну, щоб протистояти російській агресії і щоб вона стала стратегічною поразкою. Путін не досяг своїх основних цілей — він не зміг стерти Україну з карти світу", — заявив держсекретар США.

Окремо він висловився про боротьбу українських захисників, для яких минулий рік був дуже важким. Незважаючи на труднощі, вони вистояли і продовжують боротися на рівних з однією з найбільших армій світу. Путін заявив, що в України немає майбутнього, але це зовсім не так.

"Вони (ЗСУ, — ред.) змогли відкинути російські війська на багатьох місцях і змогли налагодити експорт продовольства. Росія ослаблена у військовому відношенні, економічному і дипломатичному, а НАТО продовжує розширюватися і зміцнюватися", — продовжив Ентоні Блінкен.

Також пішла мова про те, як розвиватиметься Україна в майбутньому, і у США є чіткий план з цього приводу. У ньому не йдеться про виділення коштів на поточному рівні.

Вашингтон продовжить допомагати Києву переживати всі пори року, поки триває війна, однак додатково особливі зусилля докладатимуться в питаннях демократії, армії та економіки. Корупція не стане винятком.

"Ми працюємо над поглибленням демократичних реформ, щоб допомогти Україні подолати корупцію, що необхідно для надходження інвестицій і для того, щоб Україна стала сильною демократичною державою", — сказав Ентоні Блінкен.

Дивитися з 29:00

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що за рік Росія не досягла жодного результату на полі бою. За його словами, окупанти не змогли домогтися жодної з озвучених Кремлем цілей, зокрема повної окупації Донбасу.