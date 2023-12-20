Нарощується лінія оборони: на передовій встановлюють обіцяний Зеленським захист (фото)

За даними чиновників, на низці ділянок фронту зводять споруди для особового складу. За словами голови держави, нові фортифікації з'являться від Донбасу до західної України.

На передовій лінії встановлюються фортифікаційні споруди, що раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляється на сторінці Державної спеціальної служби транспорту у Facebook.

"На визначених ділянках відбуваються заходи зі зведення фортифікаційних споруд підрозділами Державної спеціальної служби транспорту. Нарощуємо лінію оборони та створюємо захисні споруди для особового складу", — ідеться в публікації.

Захисні споруди

На початку зими голова держави повідомив, що оборонні споруди з'являться від Донбасу до західної України.

Захисні споруди

У цьому відношенні пріоритетними напрямками вважаються: Мар'їнське, Авдіївське, Куп'янське (лінія Куп'янськ — Лиман), а також Херсонська, Запорізька області.

Захисні споруди Захисні споруди

До всього іншого, слід зміцнити оборону в Харківській і Сумській областях, Чернігівській, Київській, Рівненській та на Волині.

Нагадаємо, що ЗМІ показали, як Сили оборони риють окопи біля білоруського кордону. Для відривання котловану в Чорнобильській зоні залучили машину МДК-3, яка застосовується з 1980-х років.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, як виконати план Зеленського у 2024 році: "Мільйон дронів для Сил оборони".