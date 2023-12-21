КНДР поставила в РФ понад тисячу контейнерів із боєприпасами, — посол США

За словами посла США при НАТО Джуліан Сміт, Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології — винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.

США володіють даними, підкріпленими знімками із супутників, що вказують на поставку Північною Кореєю в Росію понад тисячі контейнерів, що містять боєприпаси. Про це повідомив посол США при НАТО Джуліан Сміт на брифінгу.

"У нас є нова інформація про те, що КНДР нещодавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів", — заявив вона.

За словами Сміт, США наполегливо засуджує Північну Корею за передачу російській владі зброї, яка, без сумніву, призначена для нападу на народ України, її міста, а також для участі в незаконній війні Росії.

Також було відзначено наявність супутникових знімків, що демонструють переміщення зазначених контейнерів із Північної Кореї до Росії за допомогою вантажних суден.

За її твердженням, у Сполучених Штатах вважають, що Пхеньян прагне обміняти постачання боєприпасів на інші військові технології від Росії. Можливо, у цьому "списку бажаного" Пхеньян розглядає отримання винищувачів, ракет земля-повітря, бронетехніки, обладнання для виробництва балістичних ракет та іншого озброєння.

Сміт наголосила, що Сполучені Штати продовжать стежити за розвитком ситуації і виявляти будь-які спроби поставити в Росію озброєння.

Раніше, 14 листопада, Фокус писав про те, що КНДР отримує від Росії в обмін на зброю. На думку аналітика Шона Белла, військова співпраця Пхеньяну з Москвою надає сміливості КНДР і може почати змінювати баланс між Північною і Південною Кореєю.

12 листопада оглядачі Defence Express повідомили, що Північна Корея постачає в Росію весь спектр своїх артилерійських боєприпасів, включно зі снарядами до ствольної артилерії та ракет для систем залпового вогню.