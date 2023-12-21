ЗС РФ застосували нову САУ "Коаліція-СВ" на фронті: ISW повідомив подробиці (фото)

У Росії вважають, що нова САУ покликала зробити "вирішальне значення" у російських контрбатарейних можливостях, розповіли аналітики. Дальність вогню може становити до 70 кілометрів, якщо екіпаж використовуватиме активно-реактивні снаряди.

Збройні сили Російської Федерації почали використовувати на фронті нову самохідну артилерійську установку "Коаліція-СВ". Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 20 грудня.

20 грудня російське державне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерело, близьке до російських військових, заявило, що ЗС РФ почали використовувати в Україні нову САУ "Коаліція-СВ". За інформацією співрозмовника росЗМІ, САУ покликана зробити "вирішальне значення" у російських контрбатарейних можливостях.

Того ж дня російський військкор повідомив, що "Коаліція-СВ" є першою російською артилерійською системою, яка не поступається за дальністю, точністю та швидкострільністю 155-мм системам НАТО.

Аналітики додали, що російські джерела неодноразово скаржилися на недостатні контрбатарейні можливості на різних ділянках фронту.

САУ "Коаліція-СВ": що відомо

"Коаліція-СВ" — російська 152-мм самохідна артилерійська установка. Її технічні характеристики:

екіпаж — три людини;

броня — стальна, катана, протикульова;

дальність вогню — 40 кілометрів для звичайного снаряда та 70 кілометрів для активно-реактивного;

швидкострільність — десять пострілів на хвилину;

боєзапас — 70 снарядів.

САУ "Коаліція-СВ" Фото: ТАСС

Нагадаємо, 20 грудня генеральний директор Центру комплексних безпілотних рішень Дмитро Кузякін повідомив, що в Росії розробили систему "Дафна". Вона призначена для українських FPV-дронів та перекриває їхнє зображення з бортової камери.

Того ж дня стало відомо, що у РФ розробили новий безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Гранат". Він призначений для пошуку різних цілей, проведення додаткової розвідки та завдання ударів за допомогою БПЛА.