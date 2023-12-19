"Дешевше за НАТОвські рішення": в РФ заявили про створення "таємничого" надводного дрона

Джерело з оборонно-промислового комплексу РФ повідомило, що безпілотний катер зможе нести 100 кг корисного навантаження.

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Російські інженери працюють над створенням надводного бойового безпілотника, здатного нести корисне навантаження до 10 кг, передає інформагентство ТАСС, з посиланням на власне джерело в оборонно-промисловому комплексі.

Агентство не повідомляє, яка саме держкомпанія займається проектом, як він називається і хто ним керує. Однак, за словами джерела, знайомого із ситуацією, надводний ударний безпілотний катер коштуватиме дешевше за ті моделі, які використовують ЗСУ. Джерело вказало, що українські військові користуються дорогими безпілотниками НАТО, кількість яких, за його відомостями, вкрай мала. А ось російський аналог коштуватиме "дешевше за НАТОвський", вироблятиметься винятково з російських комплектуючих і нестиме корисне навантаження в 10 кг, які потім збільшать до 100 кг.

ТАСС повідомляє, що дальність роботи надводного дрона — 20 км, корпус зроблять із композитних матеріалів, але не з карбону, оскільки карбон помітний для радарів.

Відомо також, що тестувати новий безпілотник почнуть у лютому 2024 року, після чого ухвалять рішення, якими видами озброєнь його краще оснастити.

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"Створимо платформу, проведемо випробування на офіційному рівні. За підсумками зробимо висновки, яке технічне чинне рішення відповідає сьогоднішнім потребам нашої армії і флоту", — розповіло джерело.

Зазначимо, що ЗСУ широко використовують безпілотні ударні катери українського виробництва: Magura V5 від держпідприємства Спецтехноекпорт, "Морський малюк" (SeaBaby) розробки Служби безпеки України.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ оголосили про створення системи підзарядки бойових дронів прямо в повітрі та без дротів. Роботу системи не продемонстрували, оскільки вона ще перебуває на рівні проєкту.