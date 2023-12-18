У Росії похвалилися технологією зарядки бойових дронів у повітрі: як її хочуть застосовувати

БПЛА з низьким рівнем заряду очікуватиме дрон-заправник, зависнувши в повітрі. Російські вчені вважають, що це дуже ефективний метод для військових.

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Учені з Петербурзького держуніверситету шляхів сполучення заявили про створення рою бойових дронів, які зможуть заряджатися, не приземляючись. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС.

У матеріалі сказано, що дослідники вже запатентували свій винахід, який, за їхніми словами, буде використовуватися "для охорони територій і ураження повітряних і наземних цілей". В описі до патенту, вони також зазначили, що їхня система посприяє збільшенню часу польоту БПЛА, адже раніше їм доводилося повертатися на базу, якщо акумулятор сідав. Тепер же пристрої нібито зможуть заряджатися прямо в повітрі завдяки технології бездротової передачі електроенергії.

Рой дронів складатиметься з мультикоптерів, квадрокоптерів, конвертопланів, які використовуватимуться для виконання тих чи інших завдань на кшталт розвідки, підвищення ситуаційної обізнаності, нанесення ударів по цілям, Крім них, у складі рою будуть дрони-заправники. Такі БПЛА оснастять постійними магнітами (або ж електричними котушками з обмоткою), які слугуватимуть джерелами магнітного поля. Ці магніти (або котушки) під'єднають до джерел живлення. Потім безпілотник-заправник передаватиме заряд розрядженому дрону індукційним способом, зависаючи над ним.

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Вчені також вказали, як БПЛА-заправник прийматиме сигнал "лиха" від дрона, що розрядився. Це буде можливо за допомогою системи "свій-чужий", якою нібито обладнані російські дрони. Отже, якщо безпілотник розрядиться, він пошле певний сигнал за допомогою передавача "свій-чужий", цей сигнал зловить приймач "свій-чужий" дрона-заправника, і, орієнтуючись за цим сигналом, заправник долетить до потрібного дрона і зарядить його. При цьому БПЛА з низьким рівнем заряду "висітиме" в повітрі, чекаючи допомоги. Інших подробиць роботи системи не розкривають.

Раніше ми повідомляли про те, що в США розробляють систему, здатну без дротів зарядити пристрої в будь-якій точці світу. Проектом займаються Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США і компанія Raytheon.