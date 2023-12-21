Втрати ЗС РФ перевищили 350 тисяч осіб: в Генштабі розповіли, яка ситуація на фронті (карти)

Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ЗС РФ завдали 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили понад 350 тисяч бійців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1080 солдатів противника та 148 одиниць техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 19 грудня 2023-го орієнтовно склали:

особового складу — близько 348300 (+1140) осіб;

танків — 5798 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин — 10771 (+19) одиниця;

артилерійських систем — 8190 (+15) одиниць;

РСЗВ — 926 (+0) одиниць;

засоби ППО — 611 (+1) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6299 (+9);

крилаті ракети — 1611 (+1);

кораблі /катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10842 (+20) одиниці;

спеціальна техніка ‒ 1200 (+2).

Ситуація на фронті: деталі

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ЗС РФ завдали 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зазнали руйнувань та пошкоджень приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні БпЛА було знищено", — наголошують в Генштабі.

Як додають у головному військову органі, авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Іванівське, Торецьк, Очеретине, Орлівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка Донецької області; Оріхів Запорізької області; Кринки та Ольгівка Херсонської області.

В Генштабі ЗСУ зазначають, що під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Без суттєвих змін залишається оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках.

Однак на Сіверському та Слобожанському напрямках ЗС РФ зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

За інформацією Генерального штабу, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону українських військ.

Бої на Куп'янському напрямку. Карта DeepState.

На Лиманському напрямку захисникам вдалося відбити 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

Крім того, ЗСУ відбили 7 атак противника на Бахмутському біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Бої на Бахмутському напрямку. Карта DeepState.

Стримувати ворога Сили оборони продовжують й на Авдіївському напрямку. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. ЗСУ відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Бої на Авдіївському напрямку. Карта DeepState.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Вдалося відбити 10 ворожих атак.

Бої на Мар"їнському напрямку. Карта DeepState.

На Шахтарському напрямку ЗС РФ наступальних дій не вели.

Також Сили оборони відбили 6 атак противника на Запорізькому напрямку західніше Вербового та південніше Роботиного.

Бої на Запорізькому напрямку. Карта DeepState.

ЗСУ продовжують активними діями виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму.

"Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — заявили в Генштабі.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону розповіла, що у Миколаївській області вдалося знищити 13 ворожих безпілотників. За попередніми даними, ще 3 Shahed збили на Херсонщині і 2 — на Вінниччині.