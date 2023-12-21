"Невеликий спойлер": Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів
Секретар РНБО натякнув, що новини стосуватимуться виробництва снарядів на території України. Він наголосив, що світ буде знаходитись "в турбулентності" ще 10-20 років.
Українцям варто очікувати приємних новин щодо вітчизняного виробництва боєприпасів. Про це 21 грудня в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Ба більше, я не можу багато видавати інформації стосовно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: можу сказати, що найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", — сказав він.
Секретар РНБО зазначив, що в Україні виробляють боєприпаси не лише державні підприємства. Цим також займаються приватні компанії.
"За що їм велика дяка, що вони долучаються до цього процесу і максимально розуміють, що 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності", — підкреслив Данілов.
З його слів, усе, що стосується військово-промислового комплексу, буде "не зайвим" на світових промислових ринках.
"Єдине питання, що стосується корупції — майте на увазі, що шила в мішку не утаїш. Нам треба ставити крапку у цьому питанні, щоб дати можливість спокійно людям працювати на державу", — додав чиновник.
Нагадаємо, представниця комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова повідомила, що Україна потребує 3 млн снарядів на рік. З її слів, європейські країни не здатні покрити цю кількість.
Заступник голови Міноборони Іван Гаврилюк пояснив, що України нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати "снарядний голод".