Поверталась з "відпочинку" у російському таборі: в потязі померла дитина з Луганщини (фото)

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін зазначив, що близько 60 підлітків мають ознаки ГРВІ. У 15 із них лабораторно підтверджено грип типу А.

У потязі "Томськ-Адлер" померла 12-річна дівчина з окупованої частини Луганської області, котра поверталася після відпочинку в дитячому таборі "Олимпийская ребячка" під Тюменню. Про це у четвер, 21 грудня, повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За його словами, вночі надійшло повідомлення, що на поїзді, що прямував з Тюмені через Саратовську область, кілька дітей звернулися по медичну допомогу через підвищення температури.

Бусаргін додав, що діти поверталися з табору у складі групи із 125 осіб у супроводі дорослих.

"Роспотребнадзор на місці розгорнув мобільну лабораторію, всіх оглянули лікарі", — йдеться у повідомленні.

Влада ухвалила рішення зустріти дітей в Балашові, де була зупинка потяга, аби централізовано доставити всіх до інфекційної лікарні Саратова та "перевірити наявність будь-яких захворювань і при необхідності надати допомогу".

У дітей підтвердили грип А

Наразі, як наголосив губернатор, підлітків оглядають медики. Близько 60 дітей мають ознаки ГРВІ. У 15 із них лабораторно підтверджено грип типу А.

"Стан у всіх задовільний. Їм надають усю необхідну допомогу. Супроводжуючі дорослі перебувають разом із ними", — зазначив Бусаргін.

У потязі померла дитина

За інформацією супроводжуючих та оперативних служб сусіднього регіону, під час руху потяга померла одна із дітей — 12-річна дівчинка.

"Причини та всі обставини того, що сталося, зараз з'ясовують профільні відомства та правоохоронні органи", — додає губернатор.

Як повідомляє ASRTA, йдеться про Вероніку Ю., у якої вранці 20 грудня піднялася температура до 39 градусів, дитині дали жарознижувальне. Вже ввечері дівчинка знепритомніла та померла.

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах повідомили, що у тимчасово окупованому Криму школярі донесли на вчительку за пісню українською мовою, яку вона заспівала у автобусі. Жінку затримали та змусили вибачатися на камеру.