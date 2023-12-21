ЗС РФ пересуваються на авто з українськими номерами: в "Атеш" розповіли, чого боїться ворог

Російські військові переодягаються у цивільний одяг. "Косити" під місцевих в окупантів не виходить, адже в селищі всі один одного знають, розповіло українське підпілля.

Збройні сили Російської Федерації їздять на автомобілях з українськими номерами в тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

У підпіллі зазначили, що ворог боїться "прильотів".

"Агенти "Атеш" в Генічеському районі все частіше помічають пересадку особового складу Росії на транспортні засоби з українськими номерами. З великою ймовірністю авто було вкрадено у місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

Партизани наголосили, що також часто спостерігають російських військових, переодягнутих у цивільний одяг. Проте "косити" під місцевих у ворога не виходить, оскільки "селище невелике і всі знають усіх".

Російські військові в Новоолексіївці Фото: Telegram/Атеш

В "Атеш" наголосили, що такі дії противника пов'язані зі збільшенням партизанської активності в регіоні. Військові РФ вірять, що таким чином зможуть убезпечитися від артилерійського та ракетного обстрілу з боку ЗСУ, проте підпілля запевняє, що їм "це не допоможе".

Українські партизани закликають надсилати координаторам номерні знаки цих транспортних знаків та фіксувати на фото крадіжки ворогом автомобілів.

Нагадаємо, 20 грудня речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російські військові намагаються штурмами вибити ЗСУ на лівобережжі Херсонської області. Українські бійці продовжують контрбатарейну боротьбу та не дають ворогу відновити позиції.

Того ж дня у Центрі національного спротиву заявили, що ворог облаштував артилерійський полігон на території ландшафтного заказника на півострові Карадай у Херсонській області. Окупанти відпрацьовують стрільбу по акваторії.