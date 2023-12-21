"Треба зробити вибір": Макрон пообіцяв надати підтримку Україні

За словами президента Франції, союзники найближчим часом мають "зробити вибір у цій війні". Окремо Макрон підкреслив, що в Білий дім може повернутися Дональд Трамп.

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяв продовжити надання підтримки Україні з метою забезпечення їй найкращих умов для мирних переговорів з Російською Федерацією. Про це він сказав в ефірі телеканалу France 5, передає France Info.

Макрон висловив думку про те, що деякі європейські країни виявляють сумніви щодо наданої підтримки Києву. Він також наголосив на можливому поверненні Дональда Трампа в Білий дім.

Згідно з висловлюванням президента Франції, найближчими місяцями нам "належить зробити вибір у цій війні".

"Ми повинні забезпечити, щоб Росія не перемогла, що означає продовження підтримки і посилення захисту Києва і його ключових точок", — сказав Макрон.

Згідно із заявою президента Франції, основна мета полягає в забезпеченні Україні можливості проведення мирних переговорів за оптимальних умов. Президент також запевнив, що Франція не покине Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці поточного тижня з метою обговорення питання початку переговорів щодо можливого вступу України до Європейського союзу.

А 30 листопада в Міноборони Франції заявили, що вони збільшать постачання боєприпасів Україні.