"Мій номер не змінився": Макрон заявив, що готовий відновити діалог з Путіним

Президент Франції уточнив, що може поспілкуватися з очільником Кремля за умови серйозності його пропозицій щодо мирного врегулювання, але за дотримання норм міжнародного права.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, 15 грудня, що готовий відновити діалог із президентом Росії Володимиром Путіним за певних умов. Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту лідерів ЄС.

Насправді це було фактично відповіддю Макрона російському диктатору, який поскаржився на своїй річній підсумковій пресконференції, що французький президент давно не телефонував йому, а він відкритий до контактів.

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"У якийсь момент президент Франції припинив відносини з нами. Ми цього не робили, я — ні. Він зробив. Якщо буде інтерес, ми готові. Якщо ні, ми впораємося. У нас є інші справи", — сказав Путін.

Водночас Макрон підкреслив, що якщо у президента Путіна є серйозні пропозиції і він готовий відновити діалог, який дасть змогу домогтися мирного врегулювання з дотриманням норм міжнародного права, Франція завжди буде державою, яка надасть підтримку і не пошкодує своїх зусиль для досягнення результату.

"Мій телефонний номер не змінився", — зауважив Макрон.

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