Мобілізація в Росії: Путін хоче запровадити онлайн-повістки раніше обіцяного терміну, — BBC

Росіян завіряли, що раніше 2025 року електронних повісток не буде. Тепер з’ясувалось, що Міноборони РФ отримало завдання використати їх вже восени наступного року.

Президент РФ Володимир Путін доручив використати електронні повістки для осіннього призову у 2024 році. Про це 21 грудня повідомила російська служба BBC News.

"Єдиний реєстр військового обліку та загальнодоступний реєстр повісток мають запрацювати в Росії вже до наступного осіннього призову, випливає з доручення президента Росії Володимира Путіна Міністерству оборони", — зазначили журналісти.

Закон про зміну системи призову в Росії був підписаний ще 14 квітня. У країні-агресорці хочуть запустити реєстр, в якому зберігатимуть дані про військовозобов’язаних.

Повістки при цьому будуть розсилати не лише в паперовому, але й в електронному форматі. Такі повістки будуть вважатись "врученими" з моменту, коли вони з’являтимуться в особистому кабінеті росіян або через тиждень після розміщення в самому реєстрі.

Для тих, хто "ухилятиметься" від служби після "отримання" електронних повісток, передбачаються обмежувальні заходи.

Раніше російські чиновники заявляли, що електронні повістки неможливо запровадити раніше 2025 року. Це пояснювали "дуже жорсткими вимогами щодо інфраструктури та інформаційної безпеки".

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