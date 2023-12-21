Окупантів "завантажили" у потяг: "Атеш" виявив техніку РФ на залізниці в Криму (відео)

За інформацією партизанів, відповідна територія знаходиться під постійною охороною, а військова поліція проводить патрулювання.

Українське підпілля провело розвідку в населеному пункті Азовське, що на території тимчасово окупованого Криму. На залізничній станції помітили військову техніку, танки та артилерійські гармати. Про це у четвер, 21 грудня, повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

За інформацією партизанів, відповідна територія знаходиться під постійною охороною, а військова поліція проводить патрулювання.

Крім того, агенти помітили групу солдатів за потягом на залізничній станції, їх поіменно викликали та "завантажували" в пасажирські вагони.

Інформацію про окупантів члени підпілля передали Силам оборони України.

"Ми робимо все, що в наших силах, аби подолати диктаторський режим у Криму. Координати місця: 45.5879779, 34.5687513", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 20 грудня, українське підпілля проникло на територію колишнього складу боєприпасів Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованому селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району в Криму.

Також 20 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили про виявлення нової бази російських військових у Джанкої в тимчасово окупованому Криму. У підпіллі наголосили, що ворог розміщує техніку в гаражному кооперативі на околиці міста.

18 грудня партизани зафіксували переміщення техніки ЗС РФ та особового складу з тимчасово окупованого Криму до лінії фронту. Перекидання військових відбувається через значні втрати у ворога.