Уб'є водія, а пасажир виживе: Ізраїль розробив надточний дрон Hermes 900 (фото, відео)

Нова версія дрона оснащена засекреченою зброєю, високоточною оптикою, камерами спостереження і лазерами для точкового цілеспрямування. Є низка високоточних бомб для ударів із висоти 10 км.

Ізраїль розробив нову ударну версію безпілотника Hermes 900 (відомого також як "Кохав" — івр. зірка), який, за словами його пілотів, настільки точний, що може ліквідувати водія в автомобілі — при цьому пасажир на задньому сидінні не постраждає. Про це пише The Sun.

Система оснащена низкою високоточних бомб і може носити точні удари з висоти 10 км.

"Ми використовуємо невеликі бомби з лазерним наведенням, корисне навантаження становить близько сотої частини бомб винищувачів", — повідомив один з операторів.

Hermes 900 в ангарі на базі База ВПС Ізраїлю "Пальмахім"

За його словами, система оснащена двома видами боєприпасів. Точність першого — до метра.

"Теоретично можна ліквідувати водія транспортного засобу, але при цьому пасажир на задньому сидінні виживе; він буде приголомшений, але живий", — пояснив оператор.

База ВПС Ізраїлю "Пальмахім"

В іншого боєприпасу радіус зони ураження — 5-10 метрів.

"Наш професіоналізм передбачає, що ми повинні знати, яка бомба підходить для конкретної місії, — пояснив 20-річний оператор. — Ми можемо вести її до фінальних секунд, а потім направити в пісок, якщо потрібно. Для кожного удару має бути ще й безпечна зона [куди в разі чого можна було б спрямувати бомбу]".

Пресслужба IDF могла показати високоточну розробку в дії. 20 грудня було опубліковано відео удару по бойовику ХАМАС, озброєному РПГ

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Ізраїльський дрон залетів у тунель

Hermes 900 і Reaper

На відміну від американських Reaper та інших військових дронів, Hermes 900 літає самостійно.

"У польоті вони повністю автономні, — розповів ізраїльський пілот. — Ви буквально клікаєте по карті — і він там з'являється. Тому вся наша підготовка, вся увага до проведення операцій, вся справа в ухваленні рішень".

Ізраїльські пілоти використовують абревіатуру RPA (віддалено пілотований апарат" замість БПЛА (UAV), як у США чи Європі.

"Чому? Тому що він не безпілотний. Ним керують на відстані. Ми несемо відповідальність, хоча й на відстані. У практичному відношенні, ми ніколи не відключаємо камеру під час місії. Нікуди не йдемо, ми завжди там", — пояснив віддалений пілот.

Характеристики ізраїльського дрона Hermes-900

Перші версії Hermes-900 з'явилися на озброєнні Армії оборони Ізраїлю 2012 року, два роки по тому їх використовували в операції Protective Edge проти ХАМАС у Газі.

Нагадаємо, що керівнику ХАМАС двічі за останні дні вдавалося втекти від переслідування завдяки підземним тунелям.

Також повідомлялося, що український дрон Postman готується до бойових вильотів.