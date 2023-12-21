Розіб'є окупантів там, де не чекають: український дрон Postman готується до бойових вильотів

Нещодавно модернізований інженерами безпілотник збільшив дальність польоту до 115 км і тепер може влаштовувати бомбардування в глибокому тилу ЗС РФ.

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Український безпілотник літакового типу Postman протестували в умовах, наближених до бойових, і він показав хороші результати. Уже через місяць дрон планують застосовувати в реальних боях, про це повідомив розробник Сергій Наумович у своєму Telegram-каналі у вівторок, 19 жовтня.

За його словами, під час тестового польоту на полігоні безпілотний літальний апарат пролетів 115 км, при цьому навіть не витративши весь заряд батареї (залишилося 10%).

"Це означає, що ми можемо впевнено стверджувати, що в бойових умовах можна розраховувати на оперативний радіус близько 55 км. Тобто якщо до лінії фронту 10 км, то він залітає на глибину до окупантів на близько 45 км. І робити скидання дуже гучних "подарунків" окупантам вагою 6-8 кг", — пояснив розробник.

Він наголосив, що цінність Postman зараз визначається саме радіусом роботи, адже на таких відстанях, які покриває він, українська ствольна артилерія вже не може завдавати ударів по противнику. Досягти такого результату вдалося модернізацією налаштувань літака, які в кінцевому етапі дали хороші показники в плані енергоефективності. Це стосується проведених робіт над двигуном, батареєю та пропелерами. Ба більше, літак уже виконував бойові вильоти, під час яких успішно "проходив" зону впливу систем РЕБ противника.

Безпілотник Postman українського виробництва показав хороші результати на тренувальних польотах Фото: Сергій Наумович/ Telegram

"Самостійно ми зможемо виконувати бойові завдання зі своїм екіпажем, думаю, наприкінці січня або на початку лютого. Так, це не так видовищно, як FPV-дрони, але повірте: залетіти на 45 км углиб тимчасово окупованої території від лінії бойового зіткнення — це реально круто! Там будуть дуже "смачні" цілі, де не чекають "прильотів" від ЗСУ", — уточнив Сергій Наумович.

Що відомо про безпілотний літак Postman

За словами Сергія Наумовича, БПЛА Postman — це не нова розробка, дрон уже давно працює на фронті та влаштовує бомбардування російських окупантів, доставляє корисні вантажі українським партизанам на території РФ і на тимчасово окупованій території України. Над безпілотником майже рік працювали люди з ГО "Аеророзвідка", тому це не "піратська" версія БПЛА. Завдяки модернізації та впровадженню сучасних електронних модулів, роботі на нестандартних частотах, Postman має високу стійкість до РЕБ.

На початку листопада розробники змоделювали для Postman нову місію. Вона полягає в тому, що безпілотник літакового типу вирушає з Оріхова, робить скидання боєприпасу в околицях Токмака і повертається.

"Наш БПЛА Postman легко зможе зробити таку місію в бойових умовах. Навіть із запасом ходу. Цілком імовірно, що саме таку місію ми виконаємо в майбутньому в реальності", — уточнив Наумович.

Нагадаємо, 19 грудня стало відомо, що в Україні робитимуть німецькі дрони Vector. Наявність бази в Україні дасть змогу інженерам удосконалювати і без того корисні безпілотники та швидше постачати їх українській армії.

Також ми писали про те, що ЗСУ "навчили" дрони полювати на окупантів із засідки. Росіяни скаржаться, що нові безпілотники-камікадзе на напрямку "Вербове-Работине" вже завдають підрозділам ЗС РФ більше шкоди, ніж українська артилерія.