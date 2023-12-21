Кожен шостий громадянин ФРН і Польщі готовий захищати свою країну у випадку війни з РФ, — ЗМІ

Згідно з результатами опитування, 40% німців за жодних обставин не візьмуть до рук зброю, а кожен третій поляк готовий тікати в безпечне місце.

Значна частина німців не стане захищати країну в разі війни. Про це свідчить опитування, проведене інститутом Forsa, — з 84,4 млн осіб громадян Німеччини тільки 17% заявили про готовність стати на захист держави, ще 19% "ймовірно" зробили б це. Про це 20 жовтня повідомило німецьке видання Stern.

Зазначається, що опитування було проведено на тлі заяв міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, який сказав, що "Німеччина повинна стати готовою до війни та здатною захистити себе перед обличчям міжнародних загроз".

"Згідно з результатами опитування, переважна більшість — 61 відсоток — найімовірніше, не готові або безумовно не готові захищати Німеччину зі зброєю в руках у разі військового нападу", — пишуть оглядачі.

При цьому частка тих, хто не готовий захищати країну зі зброєю в руках за жодних обставин, становить 40%, що майже вдвічі більше, ніж за результатами того самого опитування в травні 2022 року. Цікаво, що з урахуванням вікових категорій 39% німецьких чоловіків віком від 45 до 59 років готові це зробити.

Ситуація в Польщі

У Польщі, де проживає 38 млн громадян, тільки 15% заявили, що підуть в армію в разі нападу Росії, передає Rzeczpospolita.

"Якби почалася війна, кожен третій поляк вирішив би втекти з місця проживання, і лише 15,7% респондентів хотіли б добровільно піти в армію", — пишуть польські журналісти.

При цьому — 29% підуть волонтерами, наприклад у лікарню чи інші соціальні установи, 25,5% поїдуть у безпечну частину країни, 22% не буде нічого робити. 15,7% підуть в армію, але як волонтери, 11,9% поїдуть за кордон із сім'єю. 11,6% не знають, як вони діятимуть надалі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 16 грудня заявив, що Європа, особливо країни Балтії, Молдова і Грузія, повинні серйозно поставитися до погроз російського президента Володимира Путіна. За його словами наприкінці цього десятиліття перед Європою можуть виникнути небезпеки.

Йдеться про заяву Путіна про ситуацію навколо вступу скандинавських країн до блоку НАТО. Глава Кремля під час пресконференції сказав, що Фінляндію "затягли" в НАТО і через це ЗС РФ відправлять на кордони свої військові підрозділи.