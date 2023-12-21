В Одесі воєнкоми знову відвозять громадян у ТЦК на каретах "швидкої", — соцмережі (відео)

За інформацією в соцмережах, на задніх дверях автомобіля ТЦК значилася наклейка UUF — організації, яка закуповує реанімобілі для військових госпіталів за пожертви громадян.

Біля житлового комплексу "Райдужний", який розташований у Київському районі Одеси, люди у військовій формі знову супроводжували громадян до фургона "швидкої допомоги" і відвезли, імовірно, до місцевого ТЦК. Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Інфо".

За бус вчепилася жінка і весла на бічних дверях. Повідомляється, що на задніх дверях автомобіля військкомату значилася наклейка UUF. Ця організація закуповує реанімобілі за пожертви людей для госпіталів на передовій.

Нагадаємо, що в Одесі подібні випадки, коли військкоми на машинах "швидкої допомоги" роздають повістки, спостерігаються з початку року. Представники військкомату, своєю чергою, пояснюють це тим, що подібна практика законом нібито не обмежується.

Також повідомлялося, що, за даними ДПСУ, протягом доби з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов висловився про ідею мобілізувати ще півмільйона громадян України. Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ пропонують свої рішення, утім останнє слово щодо призову ще 500 тисяч громадян ухвалить парламент.