ЗСУ знищили батареї РСЗВ "Ураган", із яких окупанти обстрілювали Херсон, — ОК "Південь" (відео)

Ліквідували батареї РСЗВ "Ураган" — 3 автомобілі безпосередньо випуску ракет і транспортування.

Підрозділи Збройних сил України знищили батареї РСЗВ "Ураган", із яких росіяни обстрілювали Херсон. Подробиці повідомила Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, в ефірі "5 каналу".

Вона розповіла, що російські загарбники відправили РСЗВ та вогнемети на лівий берег Херсонської області для ударів по населених пунктах, які розташовані на західному березі. Водночас Сили оборони й надалі реалізовують операції з метою витіснення ворога трохи далі від правобережжя Херсонщини, ведеться бойова робота.

За минулу добу, за її словами, ліквідували батареї РСЗВ "Ураган". Це 3 автомобілі безпосередньо випуску ракет і транспортування.

"Вдалося знищити батареї систем "Ураган", — заявила пані полковник.

Гуменюк звернула увагу, що це був "дуже потужний удар по ворожій силі" в регіоні. За її словами, окупанти розуміють, що втрачають свій вплив на певні території.

Напередодні російські загарбники протягом доби обстрілювали Херсон саме з цих систем. Одночасно була атака і дронами.

Також Гуменюк додала, що тому українські захисники продовжують знищувати російську тяжку артилерію, гаубиці "та все, що виявляють".

Знищення "ураганів" на Херсонщині

Українські військові, як повідомили в Telegram-каналі "Скадовський захисник", ліквідували БМ-27 "Ураган" російських військ за 30 кілометрів від лінії фронту. Подія відбулася на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Російська військова техніка перебувала в районі села Абрикосівка біля Національного парку "Олешківські піски".

Українські бійці зафіксували ворожий "ураган" посеред дороги за допомогою дрона. Проте вже після удару БПЛА російська техніка загорілася, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Нагадаємо, наприкінці жовтня бійці ССО знищили техніку російських окупантів на $25 млн на Запорізькому напрямку. Українським військовим вдалося знищити БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС і РЛС "Зоопарк". Техніку Збройних сил Російської Федерації уражено за допомогою артилерійського вогню.