"Наших громадян не вбивають": президент Чехії розкритикував втому від війни в Європі

Чеський лідер вважає, що допомога Україні є спільним інтересом для усіх європейських країн.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що в Європі політикам не варто говорити про втому від війни в Україні, бо в них немає для цього підстав, оскільки війна не ведеться на території їхніх країн. Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

"Про втому можуть говорити тільки Україна і Росія. У наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають. Єдиний наш тягар щодо допомоги Україні – це прийом біженців і певне зниження комфорту. Ми не відчуваємо страждань", — сказав лідер Чехії.

Він також застеріг деяких європейських політиків від безвідповідального використання наративів про "інфляцію чи зростання цін на енергоносії, щоб налаштувати виборців проти допомоги Україні". На його думку, такі висловлювання можуть спричинити проблеми в Європі.

"Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом", — сказав Петр Павел.

Він висловив своє розчарування позицією Угорщини через яку було заблоковано допомогу Україні від ЄС в розмірі 50 мільярдів євро протягом чотирьох років.

"Якщо ми вважаємо, що війна в Україні – це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні. Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити Росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому", — заявив Павел.

Нагадаємо, що чеський лідер Петр Павел сказав, що імперські амбіції Росії не матимуть кордонів, якщо їх не встановити. Захід повинен продовжувати підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному та військовому аспектах.