Чеський лідер Петр Павел сказав, що імперські амбіції Росії не матимуть кордонів, якщо їх не встановити. Захід повинен продовжувати підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному та військовому аспектах.

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Росія являє собою найбільшу загрозу для безпеки Європи і союзників по НАТО. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час лекції в Оборонному коледжі НАТО в Римі, пише портал České noviny.

Політик сказав, що глава Кремля Володимир Путін відкрито заявляє про те, що бореться проти колективного Заходу. Так, імперські амбіції Росії не матимуть кордонів, якщо їх не встановити. РФ без вагань захопить країни колишнього Східного блоку, якщо дозволити їй це зробити.

Павло сказав, що в особливо великій небезпеці перебувають країни, які поки що не входять ні до ЄС, ні до НАТО. Тому їх потрібно підтримувати.

"Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, розв'язала імперіалістичну, убивчу кампанію проти суверенної країни та вчиняє воєнні злочини масштабів, яких не спостерігали в Європі за останні 80 років, за винятком різанини в Сребрениці", — сказав президент Чехії.

Він сказав, що Захід має продовжувати підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному та військовому аспектах. Однак далеко не всі серед західних політиків згодні з такою оцінкою.

"Звичайно, не всі поділяють цю точку зору. За час мого короткого президентського терміну мені довелося поговорити з деякими лідерами, чия думка про Росію була зовсім іншою", — зазначив Павло.

На його думку, якщо РФ отримає реальну вигоду з поточної агресії, то її апетити зростуть. Ба більше, вона надихне й інші країни використовувати військову силу, щоб досягати своїх інтересів.

Раніше ГУР Міноборони України повідомило, що РФ витратила 250 мільйонів доларів на операцію "Майдан 3". План спрямований на розпалювання ворожнечі, загострення протиріч в Україні. Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх спецслужбах РФ, розповіли в розвідці.