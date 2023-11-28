"Найдорожча кампанія": РФ витратила 250 мільйонів доларів на операцію "Майдан 3", — ГУР

"Майдан 3" спрямований на розпалювання ворожнечі, загострення суперечностей в Україні. Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх спецслужбах РФ, розповіли в розвідці.

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Російська Федерація витратила 250 мільйонів доларів на інформаційну операцію "Майдан 3". Про це повідомило видання "Бабель" з посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Черняка.

Видання зазначило, що операція "Майдан 3" спрямована на розпалювання ворожнечі, загострення суперечностей в Україні та поширення страху й паніки. Цю операцію вели за допомогою Telegram.

За словами Андрія Черняка, це є найдорожчою кампанією РФ від 2014 року та Революції гідності, на дискредитацію якої ворог витрачав десятки мільйонів доларів.

Він зазначив, що в Росії інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх спецслужбах, зокрема й у Головному управлінні Генштабу ЗС РФ, Федеральній службі безпеки, при Міноборони РФ та адміністрації президента. Зокрема, перший заступник адміністрації Путіна Сергій Кирієнко відповідає за проєкт осінньо-зимової дестабілізації в Україні. Тоді як заступник уряду РФ Владислав Сурков, що раніше був ідеологом так званого проєкту "Новоросія" за кремлівським задумом бере участь у зміщенні акцентів із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності в Україні.

Операція "Майдан 3": що відомо

23 листопада журналіст Денис Казанський заявив, що окупанти відкрито планують на телебаченні, як можна спровокувати революцію в Україні. Зі слів російського експерта Михайла Ходарьонока, якщо майдан розпочнеться, то лише через "хитрі витівки" російських спецслужб. Зокрема, росіяни закликали бити по цивільній інфраструктурі України.

21 листопада президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що Москва має план під назвою "Майдан 3", який заплановано на кінець 2023 року. Метою плану є зміщення президента.

Нагадаємо, 17 листопада ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що "Майдан 3" в Україні практично неможливий, оскільки "майдани" в Україні були ініційовані суспільством, яке виступало за демократію, європейські цінності та перспективи. Тоді як нинішнє становище в країні не сприяє виникненню подібних ситуацій.