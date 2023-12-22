Уламки потрапили в житловий будинок, почалася пожежа: Росія атакувала Київ дронами-камікадзе (фото)

У КМВА повідомили, що уламки збитих дронів потрапили в багатоповерхівку в Солом'янському районі. Також попередньо зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Дарницькому районах.

Увечері 21 грудня російські війська атакували Україну дронами камікадзе. О 23:06 повітряну тривогу оголосили в Києві. Уже за пів години в Київській міській військовій адміністрації заявили, що в столиці працюють сили ППО.

Уже о 23:47 у КГВА повідомили, що внаслідок роботи ППО по ворожих цілях у Солом'янському районі уламки влучили в житловий будинок.

"На верхніх поверхах спостерігається відкрите полум'я, на місці працює підрозділ ДСНС", — ідеться в повідомленні.

Це ж підтвердив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, у Солом'янському районі госпіталізували одного постраждалого. Також він написав у Telegram, що є повідомлення про потрапляння уламків у приватний будинок у Дарницькому районі, а також пошкодження будинку в Голосіївському районі столиці.

Пізніше в КМВА повідомили, що уламки збитих дронів потрапили в багатоповерхівку в Солом'янському районі з подальшим займанням на верхніх поверхах. Також попередньо зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Дарницькому районах.

Крім того, було також опубліковано кадри з місця події.

Зазначимо, що повітряна тривога триває також і в інших областях.

Нагадаємо, що в Повітряних силах повідомили, що ЗС РФ запустили по Україні з початку війни 7 400 ракет. За словами спікера Юрія Ігната, до статистики включено абсолютно всі ворожі об'єкти, які літали в українському небі. З них вдалося перехопити 1 600.