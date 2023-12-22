Допомога — наш пріоритет: президент Чехії пояснив, чим загрожує ЄС програш України у війні

За словами глави Чехії Петра Павела, європейські країни повинні підтримати Україну, виходячи з власних цілей, щоб відстояти спосіб життя, власну безпеку і майбутнє.

Європейським державам не слід було б показувати "втому від війни" в Україні, оскільки робити такі заяви можуть лише країни, які безпосередньо беруть участь у конфлікті. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає видання Le Monde.

"Чесно кажучи, про "втому" можуть говорити тільки Україна і Росія... У наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають. Єдиний наш тягар щодо допомоги Україні — це прийом біженців і певне зниження комфорту. Ми не відчуваємо страждань", — зазначив чеський лідер.

Проте, він підкреслив, що якщо деякі політики в Європі будуть безтурботно вдаватися до використання інфляції або підвищення цін на енергоресурси для маніпулювання настроєм виборців проти підтримки України, в ЄС можуть виникнути серйозні проблеми.

"Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом", — зазначив Павло.

У цьому контексті президент Чехії висловив своє розчарування тим, що позиція Угорщини призвела до блокування виділення фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

"Якщо ми вважаємо, що війна в Україні — це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні. Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити Росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому", — заявив Павло.

Він вважає, що чим швидше буде знайдено вирішення питання фінансової підтримки України, тим сприятливішими будуть перспективи для всіх сторін.

Нагадаємо, 20 грудня Віктор Орбан заявив, що коли Україна стане членом Європейського Союзу, тоді вся допомога континенту буде спрямована Києву. Угорський прем'єр зазначив, що ще жодна країна у світі, яка перебувала у стані війни, не хотіла стати членом ЄС.

Раніше, 18 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС союз переніс екстрений саміт, на якому мало відбутися узгодження бюджету блоку, а також голосування за виділення Україні допомоги. Він зазначив, що блоку потрібно "ще трохи часу", щоб переконати Угорщину.