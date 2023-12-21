Призначалася Угорщині: після вступу України в ЄС уся допомога піде Києву, — Орбан

За словами угорського прем'єр-міністра, жодна країна ще не намагалася приєднатися до Євросоюзу в стані війни, тому в політика є певні питання.

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Коли Україна стане членом Європейського Союзу, тоді вся допомога континенту буде спрямована саме Києву. Це може мати певні наслідки. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю телеканалу TV2, передає Index 20 грудня.

За його словами, зараз Будапешт стикається з трьома основними проблемами і світ став набагато небезпечнішим, ніж був лише рік тому. Однією з труднощів, яку назвав політик, є війна в Україні, а також ризик зростання тероризму в Європі через конфлікт на Близькому Сході.

В Угорщині вважають, що вони дивляться на російське вторгнення дещо інакше, ніж західні держави, адже нібито відчувають наслідки на власній шкурі. Орбан додав, що Будапешту "складно залишатися осторонь, але водночас залишатися живим".

"Угорщина єдина країна в Європі, яка з самого початку стверджувала, що в Україні необхідне припинення вогню", — заявив Віктор Орбан.

Також було порушено тему саміту ЄС, а також можливого членства України в союзі. Угорський прем'єр зазначив, що ще жодна країна у світі, яка перебувала у стані війни, не хотіла стати членом ЄС.

"Безсумнівним є те, що якщо Україна вступить до ЄС, то вся допомога, яку досі надавали країнам Центральної Європи, включно з Угорщиною, буде передана їм", — продовжує Віктор Орбан.

Зокрема йдеться про сільське господарство. Будапешт воліє залишатися осторонь рішень, які намагалися йому нібито нав'язати інші країни-члени. Віктор Орбан очікує, що під час лютневого саміту будуть також складні переговори на тему України, адже там можуть ухвалити рішення щодо виділення допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що чеські політики звинуватили Орбана в шантажі та захисті інтересів РФ. За їхніми словами, дії угорського прем'єр-міністра проти вступу України до ЄС грають на користь президенту РФ Володимиру Путіну.

14 грудня повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану покинути залу під час ухвалення рішення щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС. Це допомогло забезпечити одностайне ухвалення рішення з питання про розширення ЄС навіть у разі відсутності угорської сторони.