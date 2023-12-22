Не звільнятимуть полонених: ХАМАС висунув Ізраїлю нову вимогу

Бойовики угруповання заявили, що не мають намірів звільняти полонених, поки Ізраїль не погодиться на повне припинення бойових дій.

Представники руху ХАМАС висловили владі Ізраїлю нову вимогу щодо можливого припинення вогню. Про це пише ВВС.

У полоні досі перебуває близько 120 осіб, які були викрадені бойовиками під час нападу на Ізраїль. Також відомо, що заручників утримує Ісламський джихад.

У ХАМАС заявляють, що згідно із палестинським національним рішенням розмови про полонених або про їх обмін можуть бути лише після "припинення агресії" зі сторони Ізраїлю.

Тим часом в ООН намагаються прийняти резолюцію щодо війни. У США кажуть, що занепокоєні проєктом резолюції Ради Безпеки ООН.

Видання пише, що з початку перемир’я цього місяці із полону було звільнено понад 100 людей та знищено понад 2 тисячі бойовиків ХАМАС. Також збільшилися надходження гуманітарної допомоги в Газу, де населенню загрожує голод.

Повідомляється, що у Єгипті проходять переговори про нове перемир’я, однак попередні перемовини не принесли жодних результатів.

Війна в Ізраїлі

20 грудня повідомлялося, що Ізраїль запропонував палестинським бойовикам тиждень перемир’я в обмін на звільнення 40 заручників. Йдеться про жінок, чоловіків віком від 60 років та поранених полонених. За словами спікера Ради нацбезпеки Білого Дому, серед полонених є вісім американців.

Однак бойовики ХАМАС не погодилися на таку угоду та заявили, що не мають намірів обговорювати звільнення полонених. У Єгипті кажуть, що не варто сприймати таку заяву бойовиків, як повний провал переговорів.

Також іноземні ЗМІ повідомляли, що палестинські бойовики раніше звільнили з полону 21-річну ізраїльтянку, однак вбили її товариша — 28-річного громадянина Франції. Їх викрали під час різанини на музичному фестивалі Supernova 7 жовтня.