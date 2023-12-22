Російський "ленд-ліз": військові розповіли, як трофеї допомагають у ремонті техніки ЗСУ (фото)

Російську техніку в ремонтній бригаді оцінили на "трієчку". За словами одного з офіцерів, самі машини непогані, але перебувають у занедбаному стані.

Для ремонту української військової техніки в польових умовах іноді використовують комплектуючі, які були зняті з трофейної техніки. Зокрема з російської техніки знімають катки та гусениці різної бронетехніки, або запчастини до двигунів, які потім використовують під час ремонту. Про роботу ремонтної бригади ЗСУ розповіли в АрміяInform.

Українські військові поділилися деякими деталями про те, як організовано їхній процес відновлення пошкодженої техніки. За їхніми словами, в таких умовах можна виконувати дрібний ремонт техніки після сутичок із супротивником, але іноді навіть можуть замінити двигун.

"Крім проблем із двигунами, до нас прибуває техніка з несправностями ходової частини, гальмівної та паливної систем, як ця самохідна артилерійська установка", — розповів командир батальйону 3-ї Залізної бригади майор Дмитро Теліженко.

Бригада займається ремонтом пошкодженої техніки

За його словами, для ремонту годяться і запчастини російської техніки, які зберігаються окремо. Майор зазначає, що навіть якщо техніка згоріла, на ній залишаються деталі, які можна застосувати під час ремонту.

"Ось на цю САУ потрібно було знайти вал редуктора. Саме на тому звалищі й знайшли необхідний агрегат. Там же поповнили запас двигуна на танк", — вказує офіцер на самохідку.

Склад із запчастинами

Теліженко додав, що для евакуації машин противника з поля бою в підрозділі є кілька БРЕМ-1. Одна з таких машин витягла з річки російську БМП, яку окупанти кинули на Харківському напрямку восени минулого року.

Офіцер оцінив російську техніку "на трієчку", сказав, що самі машини непогані, але запущені.

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