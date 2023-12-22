Став небезпечним, коли почав вимагати зброю: у WSJ дізнались, хто вбив Пригожина

За даними ЗМІ, коли у 2022 році президента РФ Володимира Путіна попереджали про занадто великий вплив голови "Вагнера", він не реагував. Думку лідера країни-агресорки змінив один дзвінок.

Наприкінці серпня в авіакатастрофі загинув очільник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Вбивство ініціював давній соратник президента Володимира Путіна та його права рука Микола Патрушев. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal від 22 грудня.

Західні розвідники розповіли, що вбивство Пригожина готувалось протягом двох місяців. Проте "підстави" для ліквідації головного "вагнерівця" виникли задовго до цього.

Ще влітку 2022 року Патрушев попереджав Путіна, що "Вагнер" надає Пригожину забагато військового і політичного впливу. Він був переконаний, що це становить загрозу для Кремля. Проте лідер країни-агресорки ігнорував застереження, спостерігаючи за успіхами ПВК на передовій.

Усе змінилося, коли Пригожин почав скаржитись на недостатнє забезпечення його бійців. Одного разу він особисто зателефонував президенту та грубо вимагав зброю. Пізніше Патрушев використав цю розмову як аргумент, що голова найманців став небезпечним.

Фото Патрушева з Путіним Фото: ТАСС

Коли наприкінці червня Пригожин наважився на заколот, відправивши своїх озброєних бійців на територію Росії, його доля була вирішена. Патрушев побачив можливість остаточно усунути керівника "Вагнера". У Кремлі вже мало хто вірив, що організатору "маршу" проти командування вдасться уникнути наслідків.

Після заколоту та успішних переговорів з лідером Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин насторожився. Він розумів, що набув ворогів і може бути ліквідований, але дотримувався угоди. В той самий час за ним пильно стежили.

На початку серпня Патрушев викликав до свого кабінету помічника. У той день був відданий наказ розпочати підготовку операції з ліквідації Пригожина. Пізніше плани показали самому Путіну, і він не заперечив.

У день своєї загибелі голова ПВК "Вагнер" чекав в аеропорту, коли інспектори з безпеки завершать перевірку літака. За даними розвідки, саме під час цієї затримки під крилом з’явилась невелика бомба.

За кілька днів після авіакатастрофи у Росії повідомили, що тести ДНК підтвердили смерть Пригожина. Разом з ним загинули ще дев’ятеро, в тому числі командир "вагнерівців" Дмитро Уткін.

Нагадаємо, у росЗМІ інформували, що Євген Пригожин перед заколотом планував виступ у Держдумі РФ, щоб повернути прихильність президента Володимира Путіна. Очільник ПВК "Вагнер" звернувся за дозволом виступити з трибуни, але отримав відмову.

Ексофіцер ФСБ та російський терорист Ігор Гіркін поділився, що боїться ліквідації. Він припускає, що його арештували, щоб пізніше "амністувати" як Пригожина.