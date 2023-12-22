Армія США модернізує системи вогневої підтримки: що відомо про прототип JTC2S

Нова система покликана забезпечити управління вогневою підтримкою об'єднаної армії для спільного управління цілями через доступ до багатодоменних баз даних розвідки.

Армія США готується модернізувати системи наведення для артилерійських комплексів. Зокрема, за ініціативою Пентагону електронні таблиці та графіки PowerPoint буде замінено на систему Joint Targeting Integrated Command and Coordination Suite, або JTIC2S. Про це 21 грудня повідомили оглядачі Defence One.

Зазначається, що JTIC2S замінить сьогоднішню Об'єднану автоматизовану систему координації глибоких операцій, або JADOCS, яка набагато більшою мірою залежить від канцелярської роботи людей.

Наприклад, якщо командир розрахунку виявляє танковий батальйон противника, йому потрібно багато часу і зусиль, щоб з'ясувати, які це танки, які вогневі засоби є в розпорядженні служб і партнерів, і кого потрібно викликати для виконання завдання.

"Наразі офіцери з цілевказівки та розвідки складають карти вручну за допомогою електронних таблиць і презентацій PowerPoint", — пишуть оглядачі.

Представник Управління з реалізації програм командування підполковник Тім Годвін зазначив, що це дуже трудомісткий процес, що вимагає багато ручної праці, тому система JTIC2S покликана автоматизувати цю роботу. Тим часом реалізація проєкту залежить від військового бюджету на 2024 рік, який Конгрес ще не ухвалив.

Що відомо про систему JTIC2S

JTC2S забезпечить управління вогневою підтримкою об'єднаної армії для спільного управління цілями через доступ до об'єднаних і багатодоменних баз даних розвідки. Мета полягає в тому, щоб запропонувати командирам розробку цифрового цілевказівника, а також можливості спільного та органічного управління вогневою підтримкою.

JTC2S дає змогу командирам окремих батальйонів збройних сил на рівні театру військових дій інтегрувати зусилля з цілевказівки в єдиний користувацький інтерфейс через загальну оперативну картину (COP).

Крім того, система буде здатна обробляти велику кількість вогневих засобів в умовах протистояння у великомасштабних бойових операціях.

Серед іншого система дасть змогу здійснювати:

введення і відображення даних з різних систем командування;

4D-візуалізацію — час, відстань, функції, заходи контролю, дії, позиції противника і дружніх сил;

відстеження на полі бою та оцінка дій з наведення на ціль;

підтримку використання загального набору картографічних інструментів, таких як координатні сітки;

проведення прогнозного аналізу та оцінка бойового збитку систем противника на основі дій і сукупних даних розвідки;

отримання та відображення впливу погоди за допомогою 4D-візуалізації тощо.

За словами Годвіна, план полягає в тому, щоб відправити "мінімально життєздатну версію продукту" JTIC2S у польові умови для заміни наявних систем із подальшим доопрацюванням. Якщо план буде реалізовано, то в разі конфлікту "армія буде обмежена тільки кількістю снарядів, які у неї є", підкреслив воєначальник.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю під час сухопутної операції в секторі Газа впровадила низку нових і передових озброєнь. Зокрема вперше були залучені переносні ракети Holit, приціли Dagger, кулемети Negev 7 тощо.