Спільне виробництво зі США: які системи ППО можуть робити з Україною

В Мінстратегпромі анонсували результати спільної роботи вже до кінця 2023 року, тому найімовірніше йдеться не про складні комплекси Patriot чи NASAMS, а про простіші системи для боротьби з БПЛА.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін анонсував початок спільного виробництва засобів протиповітряної оборони України разом із США. У Defense Express припустили, про які системи може йтися.

Спільне виробництво протиповітряних систем має показати результат вже до кінця року. За словами Камишіна, роботи вже ведуться, також він сказав про "інші складні системні речі", які будуть реалізовані найближчими роками. У виданні припускають, що якщо результат буде до кінця 2023 року, то не може йтися про складні зенітно-ракетні комплекси по типу Patriot або NASAMS. Тому на фоні все більшої кількості дронів-камікадзе, ймовірно, в Україні почнуть виробляти системи для боротьби з БПЛА.

Slinger від EOS Фото: EOS

Лише у вересні окупанти запустили понад 500 дронів-камікадзе Shahed-136. Одними з варіантів може бути просунуті системи CORTEX Typhon компанії Kongsberg або бойовий модуль Slinger від компанії EOS. Але в цьому питанні все впирається в технологічні цикли.

Австралійська компанія планує передати Україні першу партію з 10 модулів Slinger до кінця 2023 року. При цьому замовлення на них Україна чи Штати зробили ще у квітні. Тобто на 10 машин Австралія витратить 8 місяців. Відтак США можуть виробляти разом із Києвом ще простіші системи по типу Victor з Чехії — це кулеметна установка з тепловізійним прицілом та іншими системами для перехоплення дронів.

Система Victor з Чехії

Третій варіант — інтеграція західних зенітних ракет під радянські системи ППО. Роботи будуть проводитись в Україні, бо зняти комплекси з бойового чергування не можна. Також не виключено, що на імпровізовані пускові будуть встановлювати західні ракети з інфрачервоним наведенням. Такий варіант вже був реалізований з ракетами AIM-132 ASRAAM в кооперації з Великою Британією.

Пускова установка з ракетами AIM-132 ASRAAM

Який би з варіантів не був реалізований, у виданні зазначають, що головне те, що спільна робота триває.

Нагадаємо, 4 жовтня в США повідомили, що Джо Байден готує велику промову про подальшу підтримку України.

Також ЗМІ писали, що Німеччина планує передати Україні додаткові комплекси ППО для захисту Одеської області.