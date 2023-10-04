Німеччина передасть Україні нові комплекси ППО для захисту Одеської області, — ЗМІ

За словами журналістів, ЗСУ отримають одну додаткову установку IRIS-T, а також понад дюжину систем Gepard. Нові системи мають прибути в Україну вже до кінця 2023 року. Потім Німеччина відправить IRIS-T після виготовлення.

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Німеччина планує передати Україні додаткові засоби ППО для захисту Одеської області від російських повітряних атак. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, Берлін хоче допомогти Києву захистити зернову інфраструктуру в Одесі. Тому ЗСУ отримають одну додаткову установку IRIS-T, а також понад дюжину систем Gepard. Вони мають забезпечити прикриття вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Повідомляється, що нові системи мають прибути в Україну вже до кінця 2023 року. Потім Німеччина відправить IRIS-T після виготовлення.

Джерела не розкрили журналістам, які саме маршрути прикриватимуть нові системи ППО.

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту Німеччини, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і Gepard, а також додаткові боєприпаси.

Німеччина планує передати Україні нові установки ППО

Нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо, що Німеччина передала Україні обладнання для танків Leopard і всюдиходи Bandvagn. До нової партії увійшли радіостанції для важкої бронетехніки, тягачі, напівпричепи, автомобілі, гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) та інше обладнання. До нової партії увійшли радіостанції для важкої бронетехніки. Гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) загалом відправили 14 одиниць. Мостоукладач Biber, дві інженерні машини WISENT 1 також тепер в українській армії.