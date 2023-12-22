Осквернення історії України: РФ формує псевдобатальйон "Донецьк", — опір

Уточнюється, що збройне формування підпорядковуватиметься "козацькій бригаді" під назвою "Терек". Жителів Донецька в цьому псевдобатальйоні не буде.

Проведення відкритої мобілізації викликає тривогу в Кремлі, що стимулює активний набір контрактників для зміцнення армії. У Росії певні батальйони, що складаються з найманців, формуються під терміном "добровольчі", хоча це не відповідає істинному змісту цього слова. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, окупанти розпочали формування "добровольчого" батальйону "Донецьк", до складу якого увійшли воїни, які уклали контракт із Міністерством оборони Росії. Очевидно, що такий загін із такою назвою створюється Москвою виключно з метою пропаганди.

Як зазначають у Центрі нацопору, мешканців Донецька в цьому "добровольчому батальйоні", вочевидь, не буде. Натомість можна буде побачити чимало військових із Краснодарського краю РФ.

"Підпорядковується цей батальйон так званій "козацькій бригаді", яка називається "Терек". Але вона не має жодного стосунку до козаків. Кремль вкотре використовує козацтво для паплюження історії України, щоб провести аналогії з українськими козаками", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше 21 грудня в ЦНС повідомляли, що на Донбасі дефіцит робочої сили через російську мобілізацію. За даними підпілля, на одному з підприємств дефіцит водіїв становить 60%, тому окупаційні адміністрації почали просити Кремль про допомогу.