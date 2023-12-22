17-річних українців на Донбасі можуть мобілізувати до ЗС РФ, — Андрющенко (фото)

За словами радника мера Маріуполя, російські окупанти формують на війну з Україною псевдодобровольчі батальйони з місцевих мешканців.

Російські окупанти планують на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Донецькій області, з 2024 року ставити на військовий облік 17-річних українських підлітків, тобто народжених у 2007 році. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначає радник, росіяни вже сформували відповідні документи та розпочали підготовку до цього.

"Вже за дорученням окупантів по Маріуполю та району почали формування справ призовника та постановку на військовий облік дітей, що народились у 2007 році. Для чого? Аби повноцінно забезпечити призов та наповнення штурмово-м'ясних батальйонів наступного року", — пише він.

Андрющенко опублікував відповідні документи, які окупанти підготували, аби оформлювати справи таких призовників. Він закликає батьків звернути на них увагу.

"Батьки, дивіться на ці оригінали документів. Ви самі зараз будете виписувати своїм дітям повістку, заповнюючи анкети для справи призовника. Поки не пізно. Тікайте. Інакше… подивіться цифри українського Генштабу. Не дайте туди потрапити вашому сину", — наголосив він.

І додав, що це — реальність, яка може статися після "виборів царя царем".

Андрющенко нагадує, що російське військове керівництво формує для війни з Україною псевдодобровольчі батальйони.

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