"Майже неможливо": бійці Нацгвардії ліквідували ворожий "Ланцет" з автоматів

У НГУ розповіли, що російський дрон був уражений точними пострілами трьох військовослужбовців зі стрілецької зброї, а саме АК-74.

На Запорізькому напрямку сили 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії успішно ліквідували ворожий безпілотник "Ланцет" за допомогою стрілецької зброї. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

У джерелі повідомляють про те, що безпілотний літальний апарат, який прямував з боку тимчасово окупованих територій до позицій українських військ, був виявлений артилеристами групи спостереження.

З трьома влучними пострілами зі стрілецької зброї, зокрема з АК-74, ворожий безпілотний літальний апарат було успішно уражено. Вибухнувши в повітрі, залишки "Ланцета" впали лише за 30 метрів від своєї передбачуваної цілі, підкреслюють бійці національної гвардії.

"На даному напрямку фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта, таких як "ZALA", "Орлан" і "Ланцет", доводиться майже щодня. За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль у небі з автомата Калашникова майже неможливо. Однак, це доводить, що бійці Гвардії наступу "Спартан" готові майстерно виконувати різноманітні бойові завдання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 листопада українські правоохоронці повідомляли, що заблокували канал, яким через з Євросоюзу постачалися компоненти до дронів Shahed-136 і Mohajer-6. Постачав компоненти росіянин, який проживав тривалий час у Нідерландах. За скоєне йому призначили півтора року ув'язнення і зобов'язали заплатити 200 тис. євро штрафу.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися перший мультикоптер-дрононосець. За допомогою нього українські військові можуть завдавати ударів по далекобійній артилерії окупантів.