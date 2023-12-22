Не менше 7 тис. на Харківщині: мати загиблого окупанта поскаржилася на втрати у війні (відео)

Жінка розшукує свого 19-річного сина, який разом з іншими російськими військовими вторглися на територію України минулого року. За її словами, втрати у російській армії великі.

Мати зниклого на війні в Україні російського військового розповіла про великі втрати у російській армії. За її словами, під час вторгнення у Харківську область загинуло понад 7 тисяч військових. Про це вона розповіла в інтерв’ю програми "Скажи Гордеевой".

Жінка розшукує свого 19-річного сина Кирила, який зник у селі Мала Рогань у Харківській області в березні минулого року.

За її словами, під час активних бойових дій в районі Малої Рогані та Циркунів загинули понад 7 тисяч російських військових.

Зазначимо, що у лютому цього року історію жінки розповідали журналісти видання "Север.Реалии". Жінка заявляла, що її син провів разом з іншими військовими місяць у селі Мала Рогань на Харківщини – з 25 лютого до 25 березня.

За її словами, зниклий син подзвонив їй із підвалу одного з будинків та розповів, що населений пункт обстрілювали українські військові у ході контрнаступу та російські військові з іншої сторони. Вона розповідала, що тоді російське командування втекло та залишило військових у селі. Зокрема, окупанти були без пронежилетів, зброї та касок.

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 22 грудня Гнештаб ЗСУ повідомляв про понад 351 тисячу ліквідованих окупантів. Лише за минулу добу російська армія втратила у бойових діях 1080 своїй військових.

Великі втрати в армії Росії фактично підтвердив і сам президент Росії під час "Прямої лінії" 14 грудня. Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Путін заявив про 617 тисяч військових РФ, які беруть участь у війні проти України.

Зокрема, всього армія налічувала 244 тис. мобілізованих осіб, 486 тисяч добровольців, 250 тисяч осіб, які вторглися на територію України у лютому минулого року.

Андрющенко наголосив, що у Росії не було демобілізації та ротації, відтак російський президент практично визнав, що на полі бою було ліквідовано майже 363 тисячі військових Російської Федерації.