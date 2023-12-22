У більшості окупованих населених пунктів відсутнє опалення та електроенергія, — ЦНС

За даними підпілля, через дефіцит робітників і відсутність капітальних вкладень у підтримку інфраструктури населені пункти залишилися без тепла та електроенергії.

На окупованих територіях Донецької області виникла критична ситуація з постачанням тепла та електроенергії. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Через дефіцит робітників і відсутність капітальних вкладень на підтримку інфраструктури більшість населення Донецька, Горлівки, Макіївки та Ясинуватої залишилися без тепла та електроенергії", — йдеться в повідомленні.

У Центрі національного опору також зазначають, що в цьому регіоні не функціонують 111 котелень, і на теплотрасах спостерігається значна кількість витоків, лагодження яких не проводиться з боку окупаційної адміністрації.

"Загалом, окупанти не можуть забезпечити життєдіяльність регіону", — зазначають у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, що раніше 21 грудня в ЦНС повідомляли, що на Донбасі дефіцит робочої сили через російську мобілізацію. За даними підпілля, на одному з підприємств дефіцит водіїв становить 60%, тому окупаційні адміністрації почали просити Кремль про допомогу.

20 грудня повідомлялося, що РФ знищує вугільну промисловість на Донеччині та винна шахтарям щонайменше 200 мільйонів рублів. Координатори підпілля заявили, що тільки за 2023 рік із шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що понад 10 відсотків від їхньої загальної кількості.