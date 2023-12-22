Воєнна мета Росії недосяжна, але Путіна це не зупинить, — генсек НАТО

Єнс Столтенберг переконаний, що Кремль вже не досягне своєї цілі в Україні. Однак, з його слів, на територіальні апетити Володимира Путіна це не впливає.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що мета, з якою президент РФ Володимир Путін розв’язав війну в Україні, вже недосяжна. Його слова передали у виданні Spiegel 22 грудня.

Столтенберг переконаний, що метою повномасштабної війни в Україні було перешкодити вступу країни в НАТО та Євросоюз. З його слів, наразі Київ ближчий до альянсу та ЄС, ніж будь-коли.

Генсек НАТО підкреслив, що РФ платить високу ціну за розв’язану в Україні війну. Країна-агресорка втратила сотні літаків та тисячі танків, а 300 тисяч її солдатів були вбиті або поранені.

Окрім того, в самій Росії зросла інфляція та впав рівень життя. Політична ізоляція Москви лише посилилась.

Однак Столтенберг закликав не сподіватись, що війна швидко закінчиться. Він не вірить, що після чергового обрання Путін змінить свій курс.

"У нас немає ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він продовжить намагатися зайняти більше територій", — зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що в НАТО мають продовжити рішучу підтримку України.

"Українці показали, що вони здатні захищатися. Особливо коли вони отримують зброю від Німеччини та багатьох інших країн НАТО", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, 21 грудня у ЗМІ повідомили, що президент Володимир Путін хоче запровадити електронні повістки у РФ раніше обіцяного терміну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявляв, що Путін не зміг домогтися своїх основних цілей в Україні.