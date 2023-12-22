"Ось вам відповідь": на півдні збили одразу три винищувачі Су-34 РФ, — Повітряні сили (фото)

Російські блогери підтверджують втрати у авіації. За їх попередньою інформацією, по винищувачах відпрацював ЗРК Patriot.

На Південному напрямку українські військові ліквідували три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це у пʼятницю, 22 грудня, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "Шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните сYки", — йдеться у повідомленні Олещука.

Олещук опублікував фото фрагмента ворожого дрону з відповідним написом, який зробили російські окупанти.

Командувач Повітряних сил назвав це "чудовою ідеєю" та запропонував загарбникам "відповідь" від Збройних сил України.

"Сьогодні опівдні на південному напрямку — мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34! Вечного полета, "братья"! Усім дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!", — наголосив Олещук.

У Telegram-каналі Fighterbomber, який веде колишній військовий льотчик РФ, а нині пропагандистський блогер Ілля Туманов, підтвердили втрати ЗС РФ, однак, розповіли про начебто один збитий літак.

"Причини з'ясовують, шукають екіпаж", — йдеться у дописі.

Російський військовий блогер Кирило Федоров відреагував на допис Fighterbomber та підтвердив, що ЗСУ ліквідували "не один" винищувач ЗС РФ.

Згодом колишній військовий льотчик РФ поширив допис, де повідомив, що всіх членів екіпажу "живих та мертвих" забрали. За його попередньою інформацією, відпрацював ЗРК Patriot.

Також в соціальних мережах поширили фото з місця катапультування одного з пілотів Су-34.

Нагадаємо, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що 17 грудня у російських Telegram-каналах поширили дописи із зображенням штурмовика Су-25 і підписом "Вічного польоту, брате". Однак Україна не має стосунку до збиття літака Російської Федерації.