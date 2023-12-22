Ефектний подарунок до розлучення: ТЦК не причетні до мобілізації на "швидкій", — ОК "Південь"

Мешканці Одеси стали свідками, як військові заштовхували у карету "швидкої" чоловіка. Як з’ясувалось, цей "сюрприз" українка організувала для свого колишнього.

21 грудня в Одесі помітили, як люди у військовій формі увозили цивільного чоловіка на кареті "швидкої". У соцмережах припускали, що на відео — робота ТЦК. 22 грудня пресслужба оперативного командування "Південь" Збройних Сил України дала відповідь, що насправді відбувалося.

Перевірка показала, що працівники ТЦК насправді не мають стосунку до подій, зафільмованих мешканцями Одеси.

"На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами", — підтвердили у командуванні.

Проте, як з’ясувалось, це був невдалий розіграш. Жінка попросила свого знайомого з ЗСУ "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким розлучається. Подружжя не може знайти компроміс стосовно розділу майна.

Військовий погодився. Коли воїн супроводжував поранених та хворих побратимів у лікарню, він вмовив товаришів по службі допомогти йому з розіграшем. Для цього бійці використали службовий транспорт — "швидку", яка і потрапила на відео.

В ОК "Південь" наголосили, що проводять службове розслідування та встановлюють ступінь вини усіх причетних. Через інцидент порушили кримінальну справу.

"Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням", — додала пресслужба.

Публікація пресслужби ОК "Південь" від 22 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 21 грудня у соцмережах з’явились відео, на якому чоловіки у військовій формі заштовхують у "швидку" чоловіка. Жінка на кадрах вчепилась у машину та висіла на дверях.

На Кіровоградщині чоловік наважився обдурити працівників ТЦК. Він спробував діяти на випередження і сам пішов у військкомат, задумавши ухилитись від мобілізації.