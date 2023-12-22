"Сьогодні другий день народження": відома фотографка Влада Ліберова отримала поранення на сході

Жінка отримала уламкове або кульове поранення в стегно. Їй на допомогу вирушили медики.

Українська фотографка Влада Ліберова отримала поранення під час знімань на фронті. Про це повідомив в їхньому спільному інстаграмі її чоловік Костянтин Ліберов. Він оприлюднив відео, на якому видно поранену Владу.

Судячи з кадрів, жінка отримала уламкове або кульове поранення в стегно. У кадрі чути голос, який повідомляє, що медики вже їдуть.

Більше деталей події Костянтин Ліберов не повідомив.

"Сьогодні у нас у всіх другий День народження", — підписав відео він.

Влада Ліберова отримала поранення

Влада і Костянтин Ліберові: що відомо

Влада і Костянтин Ліберові — відомі українські фотографи. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони почали їздити на передову та деокуповані населені пункти і фіксувати на фото роботу бійців ЗСУ і загалом документують війну без прикрас. Їхні світлини вже облетіли світ. Фотографи працюють у найгарячіших точках. Їхні фото з гарячих точок України публікують світові ЗМІ, такі як BBC, Welt, Vogue, Forbes. Також неодноразово їх використовував у соцмережах президент України Володимир Зеленський та інші високопоставлені особи.

Костянтин і Влада Ліберові

Нагадаємо, що в мережі оприлюднили світлини пілотів ЗСУ, які захищають українське небо. Яскраві світлини виклали одеські фотографи Костянтин та Влада Ліберові.

Відомі українські фотографи Костянтин та Влада Ліберові показали, в яких умовах живуть російські окупанти у полоні. За словами фотографів, російські військовополонені утримуються у комфортних умовах — їх добре годують, лікують та виводять на прогулянки.