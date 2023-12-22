Замість передачі Україні: Британія ліквідує свої винищувачі Eurofighter Typhoon, — ЗМІ

Міністерство оборони Британії остаточно вирішило подальшу долю літаків найстарішої модифікації Tranche 1, про можливу передачу яких на початку 2023-го писали журналісти.

Королівські Повітряні сили Великої Британії, що мають в активі 30 літаків Eurofighter Typhoon у модифікації Tranche 1, не передаватимуть Україні ці винищувачі. Про це йдеться в матеріалі видання UK Defence Journal із покликанням на інформацію оборонного відомства.

На початку 2023 року західні ЗМІ, зокрема портал The Drive, повідомляв, що Британія нібито може віддати Україні 30 одиниць винищувачів Eurofighter Typhoon найстарішої модифікації Tranche 1, які використовуються під час навчань у ролі "агресорів".

Проте подальшу долю цих машин уже вирішено не на користь України.

Від лютого 2022 року жоден винищувач Eurofighter Typhoon модифікації Tranche 1 не було ані виведено з експлуатації, ані передано Збройним силам України в межах оборонної допомоги, розповідають у виданні UK Defence Journal.

Що буде зі старими Eurofighter Typhoon

У Британії планують вивести з експлуатації флот застарілих літаків і розібрати їх на запчастини. Із усіх 30 машин 26 одиниць Eurofighter Typhoon до кінця березня 2025 спіткає саме така доля. Ще чотири літаки служитимуть аж до 2027 року, імовірно, й надалі відіграючи роль "агресора" під час навчань.

Щодо оновлення повітряних машин, то Міноборони Великої Британії не надавало запит на це. Фахівці кажуть, що це було б надто дорого.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі створюють літак для РЕБ на базі винищувача Eurofighter Typhoon. Нові можливості дозволять виявляти й уражати ворожі засоби ППО, а також краще захищати літак від повітряних загроз.

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ писали, що Туреччина може придбати 40 винищувачів Eurofighter через дефіцит авіапарку.

Також ішлося про те, що Кувейт отримав партію винищувачів Typhoon із замовлених 28 літаків.