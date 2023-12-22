У Києві футболістам команди "Оболонь" видали повістки до військкомату

До "Оболоні" надійшла групова повістка на 25 осіб, стверджує спортивний журналіст Михайло Співаковський.

У Києві мобілізація дійшла до місцевих футболістів. Гравці футбольного клубу "Оболонь", команда якого виступає в Українській прем'єрлізі, отримали повістки від ТЦК. Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"Зараз головний футбольний курорт — це Буковель. Якщо ви поїдете в Буковель, то буде важко пройти від ялинки до ялинки, щоб не зустріти футболіста. Дехто навіть на лижах катається й один в одного врізається", — сказав він.

Співаковський додав, що це контрастує з тим, що сталося з футболістами "Оболоні" цього тижня. За його інформацією, до "Оболоні" надійшла шрупова повістка на 25 осіб.

"Хтось їде за кордон у теплі краї, на когось приходять повістки. У футболістів може виникнути питання, чому саме на цю команду прийшли повістки", — сказав ведучий.

Команда "Оболонь": що відомо

Команда була створена на початку 2013 року. Її засновником і стовідсотковим власником є ​​ПрАТ "Оболоньʼ". Футбольний клуб грає в українській прем'єр-лізі. Зараз клуб "Оболонь" розташовується на 12-му місці в турнірній таблиці Прем'єрліги. Останню гру перед Новим роком у матчі першого кола чемпіонату на "Оболонь-Арені" футболісти програли "Динамо" з рахунком 2:4.

Нагадаємо, що заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла про законопроєкт про мобілізацію з урахуванням поправок від головнокомандувача Валерія Залужного.

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